Krerët e MPB-ve të RMV-së dhe Kosovës konstatuan bashkëpunim të shkëlqyer

"Kemi konstatuar një bashkëpunim të shkëlqyeshëm deri më tani, të cilin shpresoj se do ta përmirësojmë dhe do ta fokusojmë në të ardhmen, me qëllim që të kemi një rajon më të sigurt, me qëllim që të kemi luftë reale kundër krimit të organizuar dhe me qëllim që të kemi një kalim më efikas dhe më të shpejtë të njerëzve dhe mallrave brenda pikave kufitare që i kemi", tha Toshkovski.