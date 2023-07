Kurti: Kosova e ka vendin si anëtare në Këshillin e Evropës

“Tani që ka kaluar faza e parë gjithçka do të varet nga bashkërendimi i mirë i këtij grupi, prandaj uroj që institucionet që i përfaqësoni të luftoni në emër të Kosovës që proceset të cilat varen nga institucionet tuaja të ecin sa më shpejt, sepse nga bashkërendimi juaj do të varet edhe ritmi me të cilin ne do të anëtarësohemi në Këshillin e Evropës sa më shpejt”, ka deklaruar Gërvalla.