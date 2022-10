Kurti pas takimit me Lajcak: I gatshëm të takohem me Vuçiqin

I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, pas takimit me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti tha se kanë biseduar për rrugën drejt normalizimit, çështjen e targave dhe energjinë.

“Pika numër një ishte rruga përpara për normalizimin dhe vazhdimin e diskutimit tonë që nisëm së fundmi, i cili vazhdoi edhe me ndërhyrjen e presidentit Macron dhe kancelarit Scholz dhe telefonatës së sekretarit Blinken dhe diskutojmë hapat e ardhshëm. Dhe pastaj ne kemi edhe pikën e dytë të rendit të ditës ku janë çështjet aktuale dhe veçanërisht çështja e energjisë, dhe çështja e targave”, tha Lajçak.

Duke përmendur afatin për targat që është 31 tetori, Lajcak tha se është e rëndësishme të dinë se cilat janë planet dhe të shmangin çdo situatë që mund të përshkallëzohet.

Për dialogun, ai theksoi se ekziston një dritare mundësie deri në zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ato evropiane që mbahen në vitin 2024.

Nga ana tjetër kryeministri Albin Kurti ka deklaruar se në takimin e sotëm me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Mirosllav Lajçak, kanë diskutuar për kornizën e përgjithshme të marrëveshjes dhe zbatimin e asaj për energjinë në veri.

Kryeministri Albin Kurti është shprehur i gatshëm që të takohet me presidentin e Serbisë, Aleksandër Vuçiq, kurdo që të caktohet takimi i radhës.

“Kur të na thërrasin jemi të gatshëm që të zhvillojmë takimin e radhës, por në ndërkohë duhet të vijmë në arat që punohen, në çerdhet që na dhurohen. Jeta vazhdon", deklaroi Kurti.

Gjatë takimit u potencua Raporti i Komisionit Evropian për Kosovën, i pranuar dje, si dukshëm më i mirë sesa vitin e kaluar dhe si një ndër raportet më të mira në rajon.

U tha se ky raport tregon qartë përkushtimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës për agjendën e BE-së dhe dëshmon arritjet e shënuara në shumë fusha, që kanë kaluar një hap më lart në shkallët e progresit.