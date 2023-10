Kurti: Serbia me plane ushtarake për aneksimin e territorit të Kosovës

Kurti foli në tryezën me titull "Procesi i Berlinit: Arritjet e deritanishme, pritjet nga samiti i ardhshëm dhe përfitimet e mundshme nga Iniciativa e Përbashkët e Tregut Rajonal", të organizuar nga Instituti i Prishtinës për Studime Politike (PIPS), në bashkëpunim me Qendrën për Dialog Humanitar, me qëllim të eksplorimit të arritjeve të Procesit të Berlinit dhe diskutimit të pritjeve nga samiti i radhës.