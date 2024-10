Kurtulmuş-Gashi: Do t'i rrisim marrëdhëniet Türkiye-RMV në çdo fushë

Duke tërhequr vëmendjen për ngjashmëritë historike dhe kulturore dhe bashkëpunimin mes Türkiyes dhe Maqedonisë, Kurtulmuş theksoi se prania e qytetarëve me origjinë nga Maqedonia e Veriut në Türkiye dhe e qytetarëve me origjinë turke në Maqedoninë e Veriut është një urë solide që do të rrisë bashkëpunimin e fortë mes dy vendeve.