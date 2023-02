Kuvendi i Kosovës miraton marrëveshjen për lëvizje me letërnjoftime me BeH

Marrëveshja për lëvizje vetëm me letërnjoftime midis qytetarëve kosovarë dhe atyre boshnjakë u miratua nga Qeveria e Kosovës më 8 shkurt, ndërsa do të votohet sot në Qeverinë e BeH-së. Qytetarët e BeH-së, e cila ende nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, dhe qytetarët kosovarë deri më tash është dashur të pajisen me vizë për të udhëtuar në shtetet përkatëse. Pasi Kosova në vitin 2008 shpalli pavarësinë, autoritetet në Bosnjë e Hercegovinë, të ndikuar nga elementi serb brenda shtetit vendosën viza për qytetarët e Kosovës.