Lajçak në Prishtinë: Ura e Ibrit duhet të hapet, po në koordinim me aleatët

Emisari i Bashkimit Evropian për dialogun, Mirosllav Lajçak, ka thënë se Marrëveshja e Ohrit (Prishtinë - Beograd) është ligjërisht e detyrueshme për të dyja palët, Kosovën dhe Serbinë, si dhe se BE-ja po punon që i gjithë procesi të përshpejtohet. Këtë deklaratë ai e bëri pas takimit me zëvendësministrin për Integrim evropian dhe kryenegociatorin e Kosovës Besnik Bislimi, me çka shtoi se në takim kanë diskutuar edhe për hapjen e urës së Ibrit, duke përsëritur se ura duhet të hapet në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtarë.