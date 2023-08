Lajçak: Sfidat në Ballkanin Perëndimor nuk u zhdukën

Ai shtoi se do të ketë vizitë në Alpbach dhe Bled, si dhe do të qëndrojë për vizitë në Beograd, ku do të takohet me kryeministrin Albin kurti dhe presidentin Aleksandar Vuçiq. Po ashtu, ai paralajmëroi takime me miq dhe ekspertë për Ballkanin Perëndimor.