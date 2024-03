Maqedonci-Anushiq: Kosova ka gjithmonë mbështetjen e Kroacisë për në NATO

“Republika e Kroacisë në vazhdimësi ka mbështetur zhvillimin e kapaciteteve të mbrojtjes dhe të sigurisë së vendit tonë, me theks të veçantë në trajnime dhe shkollime, por edhe në aspektin e bashkëpunimit në industrinë e mbrojtjes, si dhe në aspektet tjera të bashkëpunimit të fushës së mbrojtjes dhe sigurisë. Ne po ndërtojmë dhe thellojmë edhe më tej raportet në fushën e mbrojtjes me Republikën e Kroacisë dhe në vazhdimësi e kemi pasur mbështetjen e Qeverisë së Kroacisë dhe popullit kroat në të gjithë rrugëtimin tonë që nga çlirimi e shtet-ndërtimi e do ta kemi edhe deri në integrimin në strukturat evropiane dhe NATO”, tha Maqedonci.