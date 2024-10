Maqedonci: Türkiye, adresa e blerjes së armatimit nga Kosova

Ministri i Mbrojtjes i Kosovës, Ejup Maqedonci, gjatë vizitës zyrtare në Türkiye, ka zhvilluar disa takime me drejtuesit e Agjencisë së Industrisë të Mbrojtjes së Republikës së Türkiyes, si dhe me prodhues të sistemeve ushtarake, me disa prej të cilëve janë prokuruar sisteme të armatimit dhe pajisje të ndryshme ushtarake.