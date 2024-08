Maqedoni e Veriut, shënohet Dita e Fitores së Republikës së Türkiyes

"Natyrisht, ne duam t'i shohim miqtë dhe aleatët tanë në anën tonë pa asnjë arsyetim dhe presim mbështetjen e tyre në luftën tonë kundër të gjitha llojeve të kërcënimeve për sigurinë tonë kombëtare dhe në luftën tonë kundër terrorizmit të mallkuar, nga i cili asnjë vend në botë nuk është imun. Ne dëshirojmë të zhvillojmë më tej bashkëpunimin tonë në këtë fushë me vendin mik dhe vëllazëror Maqedoninë e Veriut, me të cilin jemi bërë aleat me anëtarësimin e saj në NATO", u shpreh ai.