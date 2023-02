Mehaj e Jashari morën pjesë në takimin e Grupit të Kontaktit për Ukrainën

"Si një shtet që jemi përballur me një agresor të tillë me mentalitet okupues e gjenocidal, e kuptojmë shumë mirë luftën e popullit ukrainas për liri, e gjithashtu rolin e pazëvendësueshëm që ka faktori ndërkombëtar në këtë mes, ndihma që mund të shpëtojë jetë e t'i japë fund terrorit”, tha ndër të tjerash ministri Mehaj, duke përfunduar se "jemi me popullin ukrainas dhe do ofrojmë çdo ndihmë që është brenda kapaciteteve tona".