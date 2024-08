Mickoski-Kurti takohen në Shkup, në fokus marrëdhëniet bilaterale

"Sipas të dhënave të fundit që kemi nga Enti Shtetëror i Statistikave, këmbimi për vitin 2023 është në nivelin e gjysmë miliardë eurove. Nuk shoh asnjë arsye që me përpjekjet e të dyja qeverive ai shkëmbim të mos jetë edhe më i madh me ndërtimin e projekteve të infrastrukturës, autostradës që do të lidhë pikën kufitare me kryeqytetin tone, drejtimi potencial rrugor që do të lidhë Tetovën me Prizrenin".