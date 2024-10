Mickoski me raport për punën e bërë në 100 ditëshin e parë të qeverisë

“Po vijnë shumë projekte, masa dhe reforma të tjera, për të cilat do të punojmë me gjithë energjinë tonë, me gjithë zemër. Po vijnë investime të reja, ulje çmimesh, vendime investimi, por edhe masa për të rinjtë dhe mund të them që taksat do të ulen. Në katër javët e ardhshme presim vendim për uljen e mëtutjeshme të taksave, që do të na bëjë vendin me taksat më të ulëta në Evropë”, premtoi Mickoski.