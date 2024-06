Ministri i Jashtëm turk do të marrë pjesë në samitin në Maqedoninë e Veriut

Ministri i Jashtëm i Türkiyes, Hakan Fidan, të enjten do të vizitojë kryeqytetin e Maqedonisë së Veriut, Shkupin për të marrë pjesë në Samitin e Kryetarëve të Shteteve dhe Qeverive të Procesit të Bashkëpunimit të Evropës Juglindore (SEECP). “Hakan Fidan, Ministri i Punëve të Jashtme i Republikës së Türkiyes, do të bëjë një vizitë në Maqedoninë e Veriut për të marrë pjesë në Samitin e Kryetarëve të Shteteve dhe Qeverive në Procesin e Bashkëpunimit të Evropës Juglindore (SEECP) në emër të Presidentit Erdoğan, që do të mbahet në Shkup më 13 qershor 2024, nën kryesimin e Shkupit”, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Jashtme të vendit.