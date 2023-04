Nis rishikimi i teksteve shkollore në Kosovë

Për procesin e rishikimit të teksteve shkollore në Kosovë do të angazhohen tetë ekipe të ekspertëve për të cilët rekrutimi filloi nga sot. Secili ekip do të përbëhet nga një profesor universitar, një mësimdhënës, një pedagog dhe psikolog, dy specialistë të barazisë gjinore dhe një nga anëtarët do të shërbejë si sekretar shkencor që do të bëjë gjenerimin dhe zhvillimin e raporteve vlerësuese.