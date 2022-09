Osmani: Marrëveshja për asociacionin kundërkushtetuese

Në një konferencë për media pas takimit me presidenten Vjosa Osmani, presidenti i Pahor tha se me Kosovën kanë shumë qëndrime të përbashkëta, por kanë dallim në implementimin e marrëveshjeve të Brukselit me Serbinë.

“Sllovenia dhe Kosova kanë shumë qëndrime të përbashkëta, por një dallim është implementimi i marrëveshjeve të arritura. Në mes të tyre është edhe formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe”, tha ai.

Mirëpo, presidentja Osmani iu kundërpërgjigj duke thënë se marrëveshja për asociacionin bie ndesh me Kushtetutën e Kosovës.

“Ajo marrëveshje bie ndesh me rendin kushtetues të Kosovës. Ne do të respektojmë vendimin e kushtetueses. Lista e marrëveshjeve që nuk ka zbatuar Serbia është shumë e gjatë”, tha ajo.

Presidentja Vjosa Osmani deklaroi sot se njohja reciproke mes Kosovës dhe Serbisë është rruga e vetme që siguron paqe dhe afron të dyja vendet në Bashkimin Evropian.



Liberalizimi i vizave për Kosovën

Pas takimit me homologun e saj slloven Borut Pahor, Osmani përmendi edhe nevojën për liberalizimin e vizave për qytetarët kosovarë.

Ajo në konferencën e përbashkët për medie, theksoi se Kosova ka nevojë për mbështetjen e Sllovenisë në rrugën e saj euro-atlantike.

Pohor ofroi përkrahje për liberalizimin e vizave duke thënë se BE-ja duhet t’iu qëndrojë prapa premtimeve.

Nga ana tjetër, tha se dialogu Kosovë-Serbi nuk duhet të ketë ngecje.