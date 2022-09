Osmani: Vendimet e Kosovës janë në përputhje me marrëveshjet e Brukselit

Kosova do të vazhdojë të jetë palë konstruktive, e barabartë dhe e përkushtuar në procesin e dialogut, duke kontribuar për paqe dhe stabilitet në vend dhe rajon, ka thënë presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, në takimin e mbrëmshëm me zv/ndihmës sekretarin e shtetit të SHBA-së, Gabriel Escobar, njoftojnë nga Presidenca e Kosovës.



Ajo ka theksuar se prioritet i institucioneve të Kosovës është zbatimi i ligjit dhe në këtë kontekst ka potencuar se “vendimet e institucioneve të Kosovës janë në përputhje me marrëveshjet e Brukselit për lirinë e lëvizjes dhe nuk drejtohet kundrejt asnjë komuniteti”.



Presidenca po ashtu njoftoi se institucionet e Kosovës janë në komunikim dhe koordinim të vazhdueshëm me partnerët ndërkombëtar dhe çdo vendim i tyre reflekton frymën kushtetuese të vendit dhe vlerat demokratike.



Ende nuk është konfirmuar nëse Escobar, i cili do të qëndrojë në Kosovë për dy ditë bashkë edhe me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian (BE), Miroslav Lajçak, do ta takojë edhe kryeministrin e Kosovës, Albin Kurtin.



Escobar dhe Lajçak vijnë në Kosovë vetëm pak ditë pasi kryeministri Kurti dhe presidenti serb, Aleksandër Vuçiq, zhvilluan raund të ri të bisedimeve.