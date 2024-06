Parlamenti spanjoll refuzon iniciativën për njohjen e Kosovës

Parlamenti i Spanjës hodhi poshtë të enjten nismën e disa partive nga rajoni katalanas për njohjen e shtetit ballkanik të Kosovës.



Nisma u refuzua me shumicë dërrmuese me 293 vota pro dhe 27 abstenime.



Propozimi u soll në foltore të enjten nga Junts, një parti separatiste katalanase. Deputeti i Junts Eduard Pujol tha se Kosova është një "shtet i së drejtës" dhe se vendimi i saj për të shpallur pavarësinë u njoh nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë.



Shpallja e njëanshme e pavarësisë së Kosovës nga Serbia në vitin 2008 aktualisht nuk njihet nga pesë anëtarë të Bashkimit Evropian: Spanja, Greqia, Rumania, Sllovakia dhe Administrata Greke Qipriote.



Vendet e BE-së në fjalë i njohin dokumentet e udhëtimit të Republikës së Kosovës. Serbia, me shpresa për BE, nuk e ka njohur kurrë pavarësinë e Kosovës dhe ende e quan Kosovën pjesë të territorit të saj.



Izraeli është vendi i fundit që ka njohur pavarësinë e Kosovës.