Përfaqësues botërorë të Anti-Dopingut po qëndrojnë për vizitë në Kosovë

Përfaqësues të Agjencisë Botërore të Anti-Dopingut po qëndrojnë për vizitë zyrtare në Kosovë. Drejtuesi i Zyrës Evropiane të Agjencisë Botërore të Anti-Dopingut (WADA), Sebastien Gillot, dhe kryeshefi i organizatës për Anti-Doping të Sllovenisë (SLOADO), u pritën në Komitetin Olimpik të Kosovës (KOK) nga presidenti Ismet Krasniqi, ndërsa gjatë ditës do të takohen edhe me krerë të institucioneve të tjera sportive në vend dhe do të marrin pjesë në tryeza diskutimi.