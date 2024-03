Presidenti i KPN-së zhvillon vizitë zyrtare në Kosovë

"Për të parën herë ju do ta shihni edhe flamurin tuaj më 28 gusht në Champs-Elysees, në bulevardin e njohur botërisht dhe do të jetë nder për ne që të shohim edhe flamurin tuaj aty. Jemi me shpresë që të shohim rezultate dhe medalje nga Kosova, por më e rëndësishmja është që flamuri juaj të jetë atje, pavarësisht a fitoni medalje apo jo. Do të jeni në gjendje të shihni dhe kuptoni të gjithë ata që i përkasin këtij komuniteti", tha Parsons.