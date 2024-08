Prishtina me reformë në arsim, nga shtatori me mësim tërëditor

“Nga shtatori do të fillojmë mësimin tërëditor për nxënësit e shkollave të kryeqytetit. Reforma arsimore më e madhe e nisur ndonjëherë në kryeqytet këtë shtator do të jetësohet falë punës së nënkryetares dhe drejtoreshës së Arsimit, Jehona Lushaku… për muaj të tërë ne kemi analizuar shtrirjen e shkollave në kryeqytet dhe mundësinë që shkollat të ofrojnë mësim me orarë të zgjatur e të kombinuar me aktivitete ekstra kolikulare. Për të realizuar këtë synim ne kemi shpallur mësimin tërëditor, prioritet të këtij viti dhe kemi investuar në përmirësimin e infrastrukturës shkollore, krijimin e hapësirave shtesë, sigurim të shujtave, në staf të kualifikuar për aktivitete dhe sigurim të mjeteve didaktike. Ky vendim është dëshmi e përkushtimit tonë primar në arsim”, tha Rama.