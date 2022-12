Pritjet dhe realiteti i politikës së administratës Biden mbi Ballkanin

“Në Kosovë, administrata e Bidenit e ka shtrënguar kryeministrin Kurti që të shtyjë përdorimin e targave legjitime në veriun me shumicë serbe, pa asnjë garanci se shtyrja do të çonte në një rezultat të kënaqshëm”, shprehet Servwer.



Por, vendimi paraprak i Qeverisë së Kosovës për çështjen e targave ndryshoi në çastet e fundit para se ai të hyjë në fuqi me insistim të ambasadorit të ShBA-së, në Kosovë, Jeff Hovenier.