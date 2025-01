Rajoni në ethet e zgjedhjeve

Viti 2025 sjell një periudhë të ngarkuar dhe të rëndësishme për Ballkanin, pasi disa shtete të rajonit do të kalojnë nëpër procese zgjedhore të cilat do të ndikojnë në të ardhmen politike dhe sociale të këtyre vendeve. Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Kroacia janë disa nga shtetet që do të mbajnë zgjedhje këtë vit, duke ndikuar drejtpërdrejt në stabilitetin dhe zhvillimin e rajonit.