Rreth 200 mijë familje përfituan nga subvencionimi i rrymës në Kosovë

Ministri i Financave, i Punës dhe i Transfereve i Kosovës, Hekuran Murati, ka bërë të ditur se pakoja e subvencionimit të energjisë elektrike për konsumatorët që e kursejnë atë në krahasim me muajt e njëjtë të vitit të shkuar do të përfundojë me faturat e këtij muaji.