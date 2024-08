Sektori civil: Qeveria e Kosovës realizoi vetëm 33 për qind të PKZhsë

Plani Kombëtar për Zhvillim synon ndër tjerash krijimin e sa më shumë ndërmarrjeve që janë në gjendje të prodhojnë mallra dhe shërbime që plasohen suksesshëm në tregjet ndërkombëtare. Një ekonomi më inovative, ku ndërmarrjet e vogla e të mesme përdorin teknologji moderne është ajo në të cilën do të investohet, zhvillimi ekonomik më gjithëpërfshirës nëse përcillet me një zhvillim të qëndrueshëm rural, ku rol të rëndësishëm luan bujqësia me prodhime cilësore dhe lidhja e saj me industrinë lokale të përpunimit.