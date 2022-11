Serbia akuzon, Kosova mohon pretendimet për dronët

Gjatë tri ditëve të kaluara Ushtria e Serbisë, ballafaqohet me fluturake të cilët lëvizin përgjatë vijës administrative të Serbisë qëndrore dhe Kosovës, por edhe me hyrje të kohëpaskohshme në territorin e Serbisë qendrore duke tentuar të kryhet vëzhgimi i pozicioneve të Ushtrisë së Serbisë dhe kazermave të caktuara, tha ministri i Mbrotjes i Serbisë, Millosh Vuçeviq në një pronocim për servisin publik RTS.



Po ashtu ai theksoi se nëse shihen përsëri fluturaket, me urdhër të presidentit Aleksandër Vuçiq, ata do të eliminohen apo vendosen nën kontrol të Ushtrisë së Serbisë.



Ministri Vuçeviq nuk ka përmendur numrin e fluturakave, por ka shtuar se kanë qenë disa.



Mes tjerash ai ka sqaruar se fluturimi i aeroplanëve luftarak Mig-29 nuk ka qenë shkaku i dronëve, por në kuadër të patrullës së zakonshme policore.



Kosova demantoi akuzat



Autoritet kosovare i kanë demantuar deklaratat nga Serbia se gjoja nga territori i Kosovës kanë lëvizur dronë të panjohur mbi vendbanimin Rashkë.



Ministri i Mbrojtjes i Republikës së Kosovës, Armend Mehaj, së fundmi në Facebook, shkroi se këto pretendime janë plotësisht të pavërteta.



“Çfarëdo diskursi i tillë është vetëm pretekst për rritjen e numrit të trupave të ushtrisë serbe përreth kufirit me Republikën e Kosovës, si mjet për përhapjen e një gjendje paniku mbi qytetarët e të dyja shteteve”, shkruan Mehaj.



Ndryshe, nga 1 nëntori autoritet e Kosovës janë duke e zbatuar masën e qortimit për pronarët e makinave me targat ilegale serbe.