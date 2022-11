Shënohet 99-vjetori i Republikës së Türkiyes në Tiranë dhe Shkup

Ambasadat e Türkiyes në Tiranë dhe Shkup gjatë ditës së sotme organizuan pritje zyrtare me pjesëmarrjen e zyrtarëve të institucioneve të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut dhe institucioneve turke me rastin e 29 Tetorit, që shënon 99-vjetorin e themelimit të Republikës së Türkiyes. Të dy aktiviteti filluan me intonimin e himneve kombëtare të Türkiyes, shteteve në fjalë, ndërsa u lexua edhe mesazhi i presidentit turk, Recep Tayyip Erdoğan, me rastin e Ditës së Republikës së Türkiyes.