Shkup, mbahet konkursi i pikturës Qyteti im i ëndrrave me Turkish Airlines

Duke e përshkruar konkursin si një mundësi për të forcuar lidhjet kulturore që rrjedhin nga historia e përbashkët, Ulusoy tha: "Rrjeti i gjerë botëror i fluturimeve të Turkish Airlines bashkon kultura të ndryshme, duke e bërë më të lehtë për ne të kuptojmë njëri-tjetrin dhe duke forcuar miqësitë tona. Investimet e Turkish Airlines në fusha të tilla si arsimi, arti dhe sporti na mundësojnë të shikojmë të ardhmen me shpresë. Ne do të vazhdojmë të frymëzojmë të rinjtë tanë dhe t'i përgatisim ata për të ardhmen duke u bashkuar në shumë projekte të tjera me mbështetjen e Turkish Airlines".