Shkup, mbahet program përkujtimor për ditën e “15 Korrikut në Türkiye”

"Maqedonia e Veriut është ndër vendet ku operon Fondacioni Maarif. Por, me keqardhje shohim se FETO-ja ende e ruan praninë e saj në Maqedoninë e Veriut. Shkollat ​​e lidhura me FETO-n për fat të keq funksionojnë nën petkun e një institucioni arsimor dhe madje keqpërdorin emrin e një prej poetëve të shquar të letërsisë turke. Ne vazhdojmë të ndajmë fakte për fytyrën e vërtetë të FETO-s me homologët tanë në Maqedoninë e Veriut dhe presim me padurim të bashkëpunojmë me ta kundër kësaj organizate të rrezikshme terroriste", u shpreh Ulusoy.