Shpalosen artefakte të viktimave të gjenocidit të Srebrenicës në Prishtinë

“Nëse vini në Srebrenicë dhe rrini me nënat e Srebrenicës që kanë mbetur gjallë, gjithë çfarë do të dëgjoni është ofshamë, pikëllim, por, asnjëra nuk kërkon hakmarrje dhe asnjëra nuk thotë ‘hajde tani, hakmeruni, vritni serbët’. Ata i edukojnë fëmijët e vet me tolerancë”, theksoi Bektiq.