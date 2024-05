Shqipëri: Përkujtohet Dita Ataturkut dhe Dita së Rinisë së Türkiyes

"Qëllimi ynë kryesor është të edukojmë njerëz të mirë që do të përdorin dijen dhe aftësitë e tyre për të mirën e njerëzimit në mbarë botën. Me këtë synim, në Shqipëri ne vazhdojmë aktivitetet arsimore me më shumë se 2.000 nxënës në 4 kampuse dhe 1 universitet", tha Uysal.