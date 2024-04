S’ka dakordim mes Kosovës dhe Serbisë për çështjen e dinarit

“Ne dolëm me një propozim konstruktiv dhe ai propozim u vlerësua nga Brukseli, pra Lajçak, si një bazë shumë e mirë për vazhdimin e bisedimeve. Nëse ata do të donin të gjenin zgjidhje brenda, siç thonë ata, kornizës së tyre rregullatore, ne mund të kishim gjetur një zgjidhje në takimin e kaluar ku treguam konstruktivitetin tonë. Prishtina erdhi me konstruktivitet zero, që çoi në faktin se sot nuk mund të pajtoheshim për asgjë”, tha kryenegociatori i Serbisë, Petar Petkoviq.