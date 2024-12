​Tërmet me magnitudë 2.9 në Kosovë, nuk raportohen dëme. 

“Bazuar në Rrjetin Sizmologjik, Shërbimi Gjeologjik i Kosovës, Ministria e Ekonomisë dhe Qendrës Sizmike Euro-Mediterane, si dhe në analizën numerike të të dhënave të ngjarjes sizmike, më 17/12/2024 n’ora 11:41:46 sipas kohës lokale, Territori i Kosovës është goditur me një tërmet me magnitudë 2,9 sipas shkallës Rihter, përkatësisht me intensitet IV-V ballë të Merkalit. Thellësia hipoqendrore ishte 11 km. Epiqendra e këtij tërmeti ishte (Lokacioni me koordinata gjeografike: 42.318; 21.436; 9 km në Verilindje VL të Vitisë dhe 2 km në Jugperëndim JP të fshatit Sublla. Tërmeti në fjalë nuk kishte potencialin të rrezikon qytetaret apo ndonjë dëm material për shkak të forcës së ulët, pra nuk kishte vend për panik apo shqetësime”, njoftoi Mustafa në llogarinë e tij.