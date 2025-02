TIKA mbështet bletarët e Kosovës me trajnim për zhvillim të qëndrueshëm

TIKA ka përfunduar një trajnim dyditor me temën "Bletaria dhe luftimi me sëmundjet dhe dëmtuesit", në bashkëpunim me Lidhjen e Bletarëve të Kosovës. Trajnimi u mbajt në Prizren dhe Ferizaj dhe kishte për qëllim përmirësimin e praktikave të bletarisë në vend.