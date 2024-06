Türkiye dhe Kosova me protokoll që synon rritjen e shkëmbimit tregtar

"Kompanitë turke të ndërtimit deri më tani kanë përfunduar me sukses 30 projekte me vlerë 1,5 miliard dollarë në Kosovë ndërsa kompanitë turke të konsulencës teknike kanë përfunduar 19 projekte me vlerë 9,3 milionë dollarë në total", tha ai duke shtuar: "Ne jemi të gatshëm të bashkëpunojmë me miqtë tanë kosovarë në Lojërat Mesdhetare 2030 që do të mbahen në Prishtinë".