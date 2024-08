Türkiye i dhuron pajisje ushtarake Maqedonisë së Veriut

Ai theksoi se se Türkiye është një mike dhe partnere e dëshmuar e vendit të tij dhe se mbështetja e Türkiyes ka kontribuar në mënyrë të konsiderueshme në modernizimin e ushtrisë së Maqedonisë së Veriut me pajisje të reja dhe moderne në përputhje me standardet e NATO-s. Misajllovski tha se ata kanë bashkëpunim të madh me Türkiyen në fushën e mbrojtjes.