Turkoviq: Ajo që ofron “Ballkani i Hapur” gjendet në Procesin e Berlinit

Ndër të tjerash, ajo shtoi se BE-ja ofron edhe një pjesë financiare për realizimin e qëllimeve të Procesit të Berlinit, gjë që nuk ndodh me nismën “Ballkani i Hapur”.



“Nga ana tjetër, ajo që është ende e pranishme, as kjo luftë e fundit nuk është aq e largët, as lufta për dominim nuk është aq e largët, lufta dhe aspirata të ndryshme për afirmimin e njerëzve të caktuar deri në shfaqjen e pretendimeve të caktuara politike të aktorë që shfaqen si kryesorë a si nismëtarë të Ballkanit të Hapur. E gjithë kjo është më pak frikësuese dhe jep një lloj aspirate për dominim, që sigurisht shumë popuj që u shtypën, që vuajtën, që vuajtën në gjenocid si populli i Bosnjës e Hercegovinës janë të trishtuar dhe kanë frikëra të caktuara. Pyes veten se çfarë fshihet pas një ideje të caktuar, nëse është vërtet e sinqertë apo ka disa qëllime që mbulohen vetëm nga ajo që duket tërheqëse dhe në fakt ka një tendencë krejtësisht të ndryshme”, thotë Turkoviq.



Sa u përket marrëdhënieve mes Bosnjë e Hercegovinës dhe Kosovës, një vend i panjohur ende nga BeH, Turkoviq thotë:



“Për fat të keq, shumë gjëra shkelen përmes Bosnjë-Hercegovinës, pikërisht sepse në Bosnjë e Hercegovinë janë tri kombe përbërëse dhe secili prej tyre ka të drejtë të insistojë në zgjidhje të caktuara politike. Pra, ju jeni gjithmonë viktimë e pikëpamjeve të dikujt ose duhet t'i pajtoni ato pikëpamje. Tani jemi në një situatë ku qytetarët e Kosovës nuk mund të hyjnë në Bosnjë e Hercegovinë pa aplikuar për viza, gjë që e vështirëson jo vetëm kontaktet ekonomike, por edhe kontaktet personale. Nëse ke dikë që është në spital ose ka vdekur, nuk mund të vish në varrim pa lëshuar viza, këto janë procese shumë të gjata. Shkon në Shkup ose në ndonjë qytet tjetër, pastaj dërgohet në Sarajevë, kështu që ato viza jepen shumë kufizuese. E gjithë kjo e bën të pamundur zhvillimin normal të marrëdhënieve në Ballkanin Perëndimor dhe herët a vonë ato gjëra do të duhet të rregullohen nëse duam të flasim për progres dhe harmonizim të të drejtave në Ballkanin Perëndimor.”



“Ne po përballemi me kërcënim sigurie”