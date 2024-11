​Turneu i boksit “Adem Jashari” sjell 8 shtete në Kosovë

“Kemi siguruar të sjellim tetë shtete, ndër to duhet përmendur se do të kemi edhe boksierë nga Franca, kemi Kroacinë, Sllovakinë, Bullgarinë, Maqedoninë e Veriut, Shqipërinë, Kosovën dhe Holandën. Do të thotë prapë se prapë do të jenë tetë shtete dhe besoj që publiku do të jenë të kënaqur me boksin që do të ofrohet këto dy ditë në gjysmëfinale dhe finale”, tha Demolli.