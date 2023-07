UNDP-ja: Rritet besimi i qytetarëve të Kosovës në institucionet kyç

"Kur bëhet fjalë për indikatorët politikë, anketa e prillit të vitit 2023 tregon një rritje pozitive në kënaqshmërisë me punën e institucioneve qendrore kyç. Mesatarisht 45,8 për qind e respodentëve ishin të kënaqur me punën e institucioneve kyç kosovare dhe kjo shënon 5,9 për qind rritje të kënaqshmërisë krahasuar me raportin e nëntorit të vitit 2022", theksoi Hasani.