Von der Leyen dhe Rutte u takuan me anëtarët e presidencës së BeH-së

Vizita e zyrtarëve evropianë pasoi vendimin e Këshillit Evropian në dhjetor 2023 për hapjen e negociatave të anëtarësimit të Bosnjë e Hercegovinës me Bashkimin Evropian kur të arrihet shkalla e nevojshme e përputhshmërisë me kriteret për anëtarësim. Këshilli Evropian ftoi gjithashtu Komisionin që t'i raportojë Këshillit mbi progresin jo më vonë se marsi i viti 2024 me synimin për të marrë një vendim.