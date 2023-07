Vuçeviq: Türkiye, një fuqi e madhe me ndikim të rëndësishëm në Ballkan

Türkiye është një fuqi e madhe me ndikim të rëndësishëm politik dhe ekonomik në Ballkanin Perëndimor, ka thënë ministri i Mbrojtjes i Serbisë Millosh Vuçeviq, duke shtuar se ata e shohin çështjen e Kosovës në mënyra krejtësisht të ndryshme, sepse çdo konflikt me Ankaranë nuk do të ishte në interesat e tyre kombëtare.