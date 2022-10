Vuçiq-Escobar: Serbia e përkushtuar për vazhdimin e dialogut me Prishtinën

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, është takuar me zëvendësndihmës Sekretarin Amerikan të Shtetit dhe të dërguarin special të ShBA-së për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar.

Në këtë takim Vuçiq ka diskutuar temën aktuale të procesit të normalizimit të marrëdhënieve me Prishtinën, mundësitë për vazhdimin e dialogut dhe gjetjen e zgjidhjeve të qëndrueshme.

Siç u njoftua nga kabineti i presidentit serb pas takimit, Vuçiq edhe një herë theksoi përkushtimin e plotë të Serbisë për vazhdimin e procesit të dialogut dhe zgjidhjen e çështjeve të hapura ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës,

Theks i veçantë gjatë diskutimit u vë në zbatimin e plotë të marrëveshjeve të nënshkruara ndërmjet Serbisë dhe Kosovës në Bruksel deri më tani dhe respektimin e së drejtës ndërkombëtare.

“I dërguari i posaçëm i ShBA-së, Gabriel Escobar, shprehu pritjet se dialogu Beograd-Prishtinë për të gjitha çështjet e hapura dhe normalizimin e përgjithshëm të marrëdhënieve do të vazhdojë me dinamizëm dhe konstruktivitet, që është e rëndësishme si për qytetarët, ashtu edhe për paqen e përgjithshme, stabilitetin dhe prosperitetin e rajonit, si dhe përfundimin e shpejtë të negociatave”, njoftoi kabineti i presidentit serb.