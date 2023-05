Vuçiq: Komuniteti ndërkombëtar të reagojë ndaj politikave të Prishtinës

Presidenti serb përkujtoi se kishte paralajmëruar me kohë për këtë zhvillim të situatës si dhe për pasojat që mund të sjellin veprimin e pandëshkuar të institucioneve në Prishtinë, të cilat jo vetëm që nuk i përmbushin obligimet e veta, por rregullisht i ndërmarrin të veprime të njëanshme të dhunshme kundër komunitetit serb në Kosovë, me incidente të shumta dhe të shpeshta, me pasojë lëndime, rrahje, keqtrajtime dhe diskriminim të hapur të serbëve.