Vuçiq para takimit me Kurtin: S'ka kapitullim, as kthim në vitet 90-ta

“Atyre që paraprakisht janë përgatitur të na sulmojnë, për diçka që kemi nënshkruar, sepse kështu do të bëhemi tradhtarë, kurse në fakt nuk janë brengosur kurrë për vendin e tyre, dhe për ata të tjerët, të cilët nëse nuk nënshkruajmë diçka paraprakisht e dinë se jemi fajtorë dhe se do të kthehemi në të nëntëdhjetat, dua vetëm t'u them që të mos shqetësohen, ne do të kujdesemi për ta, nuk do të ketë kapitullim, as do të ketë kthim në vitet nëntëdhjeta", tha presidenti serb Vuçiq.