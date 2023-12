Vuçiq: Protestuesit do të arrestohen

"Asnjë nga këto nuk do të funksionojë për ta. Ne po përpiqemi me reagim të butë të mos lëndojmë asnjë nga pjesëmarrësit e rastësishëm para Kuvendit të Qytetit", tha presidenti serb Aleksandar Vuçiç në një fjalim drejtuar publikut lidhur me protestën e opozitës në Beograd.