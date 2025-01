Aeroporti i Prishtinës priti mbi 4 milionë pasagjerë në vitin 2024

"Këto përmirësime jo vetëm që kanë rritur efikasitetin, por në të njëjtën kohë kanë pasur një ndikim pozitiv edhe në përvojën e përgjithshme të udhëtimit. Në këtë kuptim, ne jemi krenarë që e bëjmë më të lehtë udhëtimin ndërkombëtar me Aeroportin e Prishtinës dhe jemi të lumtur të kontribuojmë në lidhjen e Kosovës me botën. Ne do të vazhdojmë punën tonë për ta bërë Prishtinën një qendër të rëndësishme në rajon dhe për të përmbushur nevojat e Kosovës. Ne i falënderojmë të gjitha palët për mbështetjen dhe bashkëpunimin e tyre", ka deklaruar Öztürk.