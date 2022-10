Vuçiq takon Lajçakun, këmbëngul në zbatimin e marrëveshjeve me Kosovën

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç, ka takuar sot të dërguarin special të Bashkimit Evropian për dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, Miroslav Lajçak, rreth çështjeve të hapura në dialog.

“Bisedë serioze dhe e përgjegjshme me Mirsolav Lajçak. Ne vazhdojmë të luftojmë për të ruajtur vendin dhe popullin tonë, duke këmbëngulur në zbatimin e plotë të marrëveshjeve të arritura deri më tani dhe respektimin e së drejtës ndërkombëtare", ka shkruar Vuçiq në profilin e tij në Instagram pas takimit.

Më herët, gjatë shënimit të 20-vjetorit të themelimit të Agjencisë së Sigurisë dhe Infomimit (BIA) të Serbisë, Vuçiq tha se po përdoren të gjitha mjetet për të arritur qëllimin, pranimin e Kosovës në OKB.

“Mua nuk më kërcënon askush pse e kam emrin Aleksandar e mbiemrin Vuçiq, dhe pse jam president i këtij vendi, por kërcënohet vendi, sepse nuk duan që ky vend të mbetet dëshmi e gjallë e arrogancës, hipokrizisë dhe politikës së gabuar të dikujt”, tha Vuçiq.

Vuçiq tha gjithashtu se ndërkombëtarët i kanë përmendur afate shumë të shkurtra për arritjen e një marrëveshjeje me Kosovën, afate që lidhen me javë e jo me muaj e me vite.