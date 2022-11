Vuçiq: Themelimi i Asociacionit kusht për kthim në institucione

“Unë u thashë atyre, ju morët përgjigjen tonë për non-paper-in tuaj, në formën e një non-paper, dhe ju morët përgjigjen time verbale në Bruksel se cilat janë vijat tona të kuqe dhe për çfarë nuk do të flas fare. Ndërprisni negociatat, pra ndaloni menjëherë, a mendoni se dikush serioz në botë mund të mburret se i ka ndërprerë bisedimet dhe negociatat, pra si do t'i zgjidhni problemet, këtu po themi, nuk e duam Kosovën në OKB dhe çfarë do të bëni, na bombardoni dhe na kërcënoni me sanksione, në bazë të cilit akt, kur e gjithë korniza juridike ndërkombëtare është në favor të Serbisë”, theksoi presidenti Vuçiq.