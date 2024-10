Zgjedhjet në Kosovë, votimi me kusht nuk do të lejohet në çdo qendër

“Ky lloj votimi [me kusht] është i mundur sërish, por nuk do të lejohet në çdo Qendër Votimi ashtu siç ishte në proceset e kaluara zgjedhore. Në zgjedhjet e radhës për Kuvendin e Kosovës, KQZ-ja do të caktojë Qendrat për Votim me Kusht. Lista e tyre do të publikohet në uebfaqen e KQZ-së dhe mjetet e tjera të informimit”, tha Elezi.